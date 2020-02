Liverpool já sabe quando pode voltar a ser campeão

Dono e senhor da edição deste ano da Premier League, o Liverpool é há muito um campeão anunciado e acaba por ser mesmo uma questão de tempo até que tudo se confirme. A vantagem de 22 pontos dá uma enorma almofada de conforto aos de Jürgen Klopp, que até já sabem que, vencendo todos os jogos que se seguem no campeonato, podem ser campeões dentro de mês e meio, quando a 21 de março defrontar o Crystal Palace.





Aliás, o Liverpool até pode ser campeão antes dessa data, sempre caso o Manchester City tropece nas próximas seis jornadas, onde terão jogos bem complicados, como por exemplo as visitas a Leicester e a Manchester. Caso percam pontos em algum desses duelos, os citizens abrirão caminho a algo ainda mais emblemático para os reds, que podem nesse caso ser campeões uma semana antes, a 16 de março... em casa do Everton.Uma coisa parece certa: a longa espera por um título de campeão nacional, que dura há 30 anos (o último título foi em 1989/90, ainda no anterior formato), parece que vai mesmo acabar... E com o final dessa longa espera chegará também muito provavelmente um novo recorde, já que a confirmar-se esse festejo em março o Liverpool tornar-se-á na equipa que celebrou mais cedo o título, superando o registo do Manchester United de 2000/01 (14 de abril de 2001).