Liverpool-Man. United: um duelo de gigantes que travam lutas distintas

Se há muitos jogos míticos em Inglaterra, a receção do Liverpool ao Manchester United será certamente o maior deles. Estes dois colossos encontram-se hoje em Anfield, na 30ª jornada da Premier, mas os objetivos que os movem são por esta altura distintos. Os reds estão a um ponto do líder Man. City e, em caso de vitória, chegam ao trono à condição. Além da luta pelo título, estão ainda nas ‘meias’ da Champions e na final da Taça de Inglaterra. É por isto que Klopp se sente na obrigação de distribuir os louros pelos que jogam... e não jogam.

"Realmente é uma dor de cabeça muito boa. Não é fácil deixar alguns jogadores de fora. Se conseguirmos alguma coisa este ano, é por causa de como todos os rapazes lidam com a situação. Eu não posso marcar golos, defender. Por isso, cabe-me tomar este tipo decisões", sublinha o técnico do Liverpool, rejeitando ainda que a contratação de Luís Díaz tenha afetado o rendimento de Sadio Mané.

Do outro lado está uma equipa arredada dos tempos áureos, que se encontra a lutar por um mero lugar na Champions. Os red devils estão na 5º lugar e até podem apanhar pontualmente o Tottenham (4º) no jogo de hoje, mas Rangnick está bem ciente das dificuldades. "Não estamos em posição de baixar os braços. Para atingir o objetivo há que lutar até ao fim", diz o timoneiro do United, elogiando ainda o compatriota e homólogo do Liverpool: "Klopp tem feito um trabalho sublime em Anfield. Com ele, o clube deu o salto para um nível diferente. É um dos melhores do mundo, se não o melhor."