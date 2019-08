Liverpool goleia Norwich na 1.ª jornada da Premier League

A insólita lesão de Alisson que deixou Klopp de mãos na cabeça A insólita lesão de Alisson que deixou Klopp de mãos na cabeça

O Liverpool começou a época 2019/2020 da Premier League com uma goleada frente ao Norwich, por 4-1.A equipa treinada por Jurgen Klopp chegou à vantagem, aos 7 minutos com um autogolo do defesa Grant Hanley, e aos 19' Salah dilatou a vantagem para 2-0.Ainda não estava cumpridos 30 minutos de jogo e já o Liverpool vencia por 3-0: Virgil van Dijk assinou o terceiro golo dos reds.Aos 39', Klopp foi obrigado a mexer na equipa, devido a lesão do guarda-redes Alisson , que foi substituído por Adrián.Apesar desta contrariedade, o Liverpool voltou a aumentar a vantagem antes do intervalo.Na 2.ª parte, o Norwich conseguiu o golo de honra por Pukki (64').Consulte o direto do jogo