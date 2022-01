Liverpool pede adiamento do jogo com o Arsenal para as 'meias' da Taça da Liga inglesa

O Liverpool comunicou esta terça-feira que pediu junto do Arsenal o adiamento do encontro entre as duas equipas, agendado para as 19:45 horas desta quinta-feira, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa.

Em causa, está o crescente número de suspeitas em torno de casos positivos à Covid-19 no plantel dos reds.

We can confirm an application has been submitted for the postponement of Thursday’s Carabao Cup semi-final, first-leg tie with Arsenal due to an escalating number of suspected positive COVID-19 cases and player availability.