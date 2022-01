Liverpool quer apostar em Kroos: Negócio pode acontecer no final da época

O internacional alemão Toni Kroos tem contrato com o Real Madrid até ao verão de 2023. O presidente merengue Florentino Pérez prepara-se, por isso, para colocar o jogador no mercado no final da presente temporada, uma vez que não deseja renovar o vínculo com o talentoso médio de 32 anos.

Nos corredores do poder do Santiago Bernabéu existe a ideia de que Kroos está a impedir o crescimento de nomes como Fede Varela ou Eduardo Camavinga, sendo que a saída é a melhor solução para ambas as partes.

E quem vai aproveitar esta situação para reforçar o plantel é o Liverpool. De acordo com os ecos que chegam desde Inglaterra, os reds podem oferecer um presente ao treinador Jurgen Klopp, que é um apreciador confesso das qualidades do compatriota, que desde que trocou o Bayern Munique pelo gigante espanhol,em 2014, assinou 25 golos e 83 assistências em 340 desafios disputados.

O Liverpool estará disposto a chegar à fasquia dos 30 milhões de euros para que este negócio se possa efetivar.