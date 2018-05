Continuar a ler

De acordo com a publicação inglesa esta segunda-feira, Klopp já fez saber que procura um guarda-redes que lhe dê garantias e estará disposto a todos os esforços para o contratar. A outra alternativa é o brasileiro Alisson Becker (Roma) mas, neste caso, o negócio deverá ser mais difícil de concretizar tendo em conta que as negociações do guarda-redes com o clube italiano para a sua renovação se encontram avançadas.







De acordo com a publicação inglesa esta segunda-feira, Klopp já fez saber que procura um guarda-redes que lhe dê garantias e estará disposto a todos os esforços para o contratar. A outra alternativa é o brasileiro Alisson Becker (Roma) mas, neste caso, o negócio deverá ser mais difícil de concretizar tendo em conta que as negociações do guarda-redes com o clube italiano para a sua renovação se encontram avançadas.

Segundo o 'The Mirror', o Liverpool estará disposto a pagar a cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros para garantir a contratação do guarda-redes do Atlético Madrid, Jan Oblak.Os reds procuram uma alternativa ao alemão Loris Karius após os erros cometidos na final da Liga dos Campeões e a sua preferência passa pelo atual guarda-redes dos colchoneros.