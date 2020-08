Liverpool recebe quantia inédita por direitos televisivos e vitória na Premier League

O Liverpool está em vias de receber cerca de 194 M€, valor que é recorde em Inglaterra, referente aos direitos televisivos e à vitória na Premier League.

Apesar de a liga ainda não ter pagado a quantia, o Liverpool sai beneficiado pela reestruturação no formato de pagamento dos direitos televisivos internacionais, que entrou em vigor na época que findou. Ao invés de ter um valor dividido igualmente pelos 20 clubes, o valor recebido é, agora, definido pela posição de cada um na liga.

Os emblemas da Premier League também vão beneficiar de um acordo estabelecido com as cadeias de televisão. Devido à suspensão do campeonato, os 20 clubes terão de pagar um total de 367 M€, para compensar as televisões pelo prejuízo, mas foi concordado que tal será mitigado ao longo das próximas épocas. Com isto, o Liverpool recebe 21 M€ a mais do que se sucederia caso não tivesse sido alcançado um compromisso.