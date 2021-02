Liverpool tem menos 30 pontos em comparação com o ano passado: «É uma situação complicada»

Se na época passada o campeonato foi um mar de rosas para o Liverpool, esta época o cenário é tudo menos risonho. Os reds perderam (1-3) frente ao Leicester e somaram a 3ª derrota seguida no campeonato, algo que não acontecia desde novembro de 2014. Curiosamente, o Liverpool era treinado na altura por Brendan Rodgers, atual treinador do Leicester.





Na temporada passada, ao fim de 24 jornadas, os reds somavam os impressionantes 70 pontos. Esta época somam 40. As lesões de Van Dijk, Goméz ou Diogo Jota ajudam a justificar o menor rendimento."Era claramente um jogo que devíamos ter vencido", disse Jurgen Klopp. "Jogámos bem, dominámos, marcámos um golo e poderíamos ter apontado mais. O primeiro golo do Leicester estava em fora de jogo. Estavam três jogadores em posição irregular. O segundo golo é obviamente um mal-entendido. Foi uma situação em que deveriam gritar e ninguém fez isso. Não gostei do terceiro golo. Estávamos demasiados abertos e não posso aceitar isso. A nossa exibição durante 75 minutos foi fantástica, mas perdemos por 3-1. Isso mostra a situação complicada em que estamos", analisou o treinador alemão.