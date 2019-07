Liverpool tem os adeptos mais ‘sexy’ de Inglaterra

Os adeptos do Liverpool continuam com bons motivos para sorrir. Não chegavam os sucessos desportivos e agora recebem a notícia de que são os adeptos mais sensuais da Premier League.

De acordo com os dados recolhidos pela ‘Free Super Tips’, a formação de Anfield tem os adeptos mais bonitos e sensuais, sendo seguidos no pódio pelos simpatizantes do Chelsea e do Manchester United.

Os adeptos que saem mal vistos nesta sondagem são os do Watford, Sheffield United e Shouthapton, que estão no fundo desta inusitada tabela.

Adeptos mais ‘sexy’ da liga inglesa:

Liverpool: 26

Chelsea: 20

Manchester United: 18

Arsenal: 17

Burnley: 10

Tottenham Hotspur: 9

Brighton Hove and Albion: 8

Manchester City: 8

Aston Villa: 7

Newcastle United: 7

Crystal Palace: 6

Everton: 6

Bournemouth: 5

Leicester City: 4

Norwich City: 3

West Ham United: 3

Wolverhampton Wanderers: 3

Watford: 2

Sheffield United: 2

Southampton: 1

Questionado sobre a relevância deste ‘estudo’, o porta-voz da ‘Free Super Tips’, Jake Apperley, esforçou-se: "Esta sondagem mostra uma interessante atitude dos adeptos do futebol relativamente a outros clubes. Normalmente os simpatizantes do futebol em Inglaterra têm má perceção das equipas de topo, especialmente os 6 crónicos candidatos ao título. Por isso, é fantástico ver como a maioria dos adeptos gostaria de dormir com um adepto destes clubes de topo."

E ficámos na mesma...