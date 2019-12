Liverpool utiliza onze mais jovem de sempre e acaba... goleado

O Liverpool perdeu (0-5) esta terça-feira na visita ao reduto do Aston Villa, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça da Liga Inglesa,, com uma média de idades de 19 anos e 182 dias, mas não se livrou de um verdadeiro 'banho de bola'. Tudo por culpa do calendário, que levou a Jurgen Klopp a poupar os habituais titulares para o encontro desta quarta-feira, diante do Monterrey, na meia-final do Mundial de Clubes.Aos 14 minutos do encontro, Conor Hourihane, médio do Aston Villa, abriu a contagem do marcador e, apenas três minutos depois, um autogolo de Morgan Boyes, jovem médio do Liverpool, aumentou a diferença no placard e dificultou a tarefa dos reds. Ainda antes do intervalo, Jonathan Kodjia, avançado costa-marfinense dos villians, bisou e colocou o resultado num 'pesado' 4-0, ao atual líder - destacado - do campeonato inglês. Na segunda parte, já em períodos de descontos, Wesley fixou o resultado final em 5-0.Com este resultado, o Aston Villa garante a presença nas meias-finais da Taça de Liga Inglesa, enquanto que os reds dizem adeus à competição.Caoimhin Kelleher; Ki-Jana Hoever, Tony Gallagher, Herbie Kane, Isaac Christie-Davies, Harvey Elliott, Pedro Chirivella, Sepp Van Den Berg, Luis Longstaff, Morgan Boyes e Tom Hill.