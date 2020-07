Liverpool vai receber o troféu de campeão e polícia pede aos adeptos para cumprirem regras

O Liverpool vai receber o troféu de campeão inglês, esta quarta-feira, após o jogo frente ao Chelsea. A polícia está preocupada com eventuais ajuntamentos ao pé do estádio, à imagem do que aconteceu a 25 de junho, dia em que os reds puseram fim a uma seca de 30 anos sem vencer o título de campeão inglês. Nesse dia, a polícia teve de fechar as ruas de acesso ao estádio, numa noite que acabou com 20 detenções.





Agora, quase um mês depois, Jordan Henderson vai levantar finalmente o troféu e Andy Cooke, chefe da polícia de Merseyside, já deixou o aviso."Vamos ter uma operação policial completa no local e nas áreas próximas na quarta-feira à noite. Os oficiais tomarão medidas se as pessoas não cumprirem os regulamentos de distanciamento social e colocarem em risco as outras pessoas. Tanto o clube como a autarquia disseram que haverá uma celebração quando for seguro fazê-lo. Entendemos o desejo de comemorar e mostrar à equipa o nosso apreço e de ter uma festa massiva, mas agora não é hora de comemorar. Esperamos 30 anos, portanto, mais alguns meses não é pedir muito", afirmou.