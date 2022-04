Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Liverpool-Watford, 2-0: À boleia do avião de Jota Novo golo de cabeça do luso abriu caminho à vitória do Liverpool frente ao Watford (2-0)





É MINHA. Diogo Jota saltou mais alto que Ben Foster e inaugurou o marcador. O português já leva 20 golos marcados esta temporada

• Foto: epa