Lopetegui recusa Wolverhampton devido a razões pessoais

Guillem Balague, jornalista espanhol que cobre futebol inglês, garante que Julen Lopetegui recusou a abordagem do Wolverhampton. A principal razão prende-se com o pai do treinador, de 92 anos, que enfrenta problemas de saúde."O seu pai, de 92 anos e de quem Lopetegui é muito próximo, merece a sua atenção. Lopetegui duvidou [da sua recusa], mas a vida decide por vezes", explicou Guillem Balague.Lopetegui, que já treinou o FC Porto, saiu do Sevilha no início deste mês.