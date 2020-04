Loris Karius contacta a FIFA para pedir o regresso ao Liverpool

Loris Karius contactou a FIFA para denunciar salários em atraso no Besiktas. O guarda-redes alemão, que tenta limpar o seu nome depois dos erros cometidos na final da Liga dos Campeões de 2018, frente ao Real Madrid, procura agora o regresso ao Liverpool.





A confirmação foi dada no instagram por Erdal Torunogullari, membro da direção do emblema de Istambul."O Karius foi à FIFA devido aos pagamentos e para cessar o seu contrato. Ele quer que lhe paguemos pelos meses em que não jogou", defende o turco que diz que o Besiktas não quer fazer um pagamento "que não merece".Depois da fatídica noite em Kiev, Karius nunca mais vestiu a camisola do Liverpool ao ser emprestado por duas épocas seguidas ao Besiktas. Os reds têm a baliza bem guardada por Allison e Adrián pelo que o futuro do alemão pode passar por outras paragens.O guarda-redes alemão tem contrato com a equipa de Jurgen Klopp até 2022.