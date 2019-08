Lucas João estreia-se a marcar em nova derrota do Reading

O avançado português Lucas João fez este sábado o único golo do Reading, do técnico José Gomes, na derrota por 2-1 no terreno do Hull City, em jogo da segunda jornada da segunda divisão inglesa (Championship).Na sua estreia pelo Reading, o internacional luso foi titular e reduziu aos 66 minutos, numa altura em que o Hull City já vencia por 2-0, com golos de Bowen e Irvine, alcançados aos seis e 16 minutos, respetivamente.Além de Lucas João, o guarda-redes João Virgínia foi titular na baliza da formação comandada por José Gomes, que somou a segunda derrota na competição.João fez o seu segundo golo esta época no Championship, sendo que na primeira jornada, ainda ao serviço do Sheffield Wednesday, tinha marcado precisamente frente ao Reading, sua nova equipa.