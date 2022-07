Lucas João: «Já deu para ver qualquer coisa do Benfica»

Lucas João, avançado português do Reading, analisou o Benfica no final do jogo-treino entre as duas equipas este sábado no St. George's Park, encontro que as águias venceram por 2-0 com golos de Alexander Bah e Gil Dias. Em declarações aos jornalistas, o internacional luso mostrou-se contente por ter defrontado uma equipa portuguesa e ainda por ter reencontrado os amigos Rafa e João Mário.

"Foi contra um oponente dificil, boa estrutura, bem estruturados, já deu para ver qualquer coisa do Benfica. Mais um jogo de pré-época, para mim foi especial defrontar uma equipa portuguesa e alguns amigos. Foi uma boa experiência. O que foi possível ver? Dinâmica, aspetos técnicos... estão a criar uma boa equipa. Desejo-lhes a maior das sortes e que tudo lhes corra bem", começou por dizer o ponta-de-lança de 28 anos, aos microfones da BTV.

Período no Reading

"Tem sido, espero cá continuar. Tenho melhorado ao longo destes anos, a época passada não correu da melhor maneira devido ao meus aspetos físicos."

Championship

"Campeonato competitivo, difícil e de muita luta. É mais um ano para lutar."

Jogadores que destaca do Benfica

"Destaco os que conheço, o Rafa, o João Mário, os que partilharam o balneário comigo na Seleção. É sempre especial encontrá-los", terminou