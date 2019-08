Lucas João marca e vence José Gomes na abertura do Championship

O internacional português Lucas João marcou este sábado o terceiro golo no triunfo fora do Sheffield Wednesday sobre o Reading, do treinador luso José Gomes, na primeira jornada da segunda divisão inglesa.





Lucas João, que conta duas internacionalizações 'AA', ambas em novembro de 2015, faturou aos 90+7 minutos, batendo o seu compatriota João Virgínia, guarda-redes titular do Reading, depois de, aos 78, ter substituído Kieran Lee.Kadeem Harris, aos 30 minutos, e Sam Hutchinson, aos 56, apontaram os outros tentos dos forasteiros, que ficaram com 10 desde os 80, após o vermelho direto ao irlandês Keiren Westwood, enquanto o marfinense Yakou Meite marcou para os locais, aos 54.