Lucas João regressa com golo no empate do Reading

Lucas João voltou a mostrar-se influente no seu regresso à competição mas também aquele que foi o regresso do Reading no pós-pandemia. O internacional português abriu o ativo diante do Stoke City, à passagem do minuto 7, a passe de Yakou Meité, apontando o quinto golo nos últimos oito encontros oficiais disputados. O jogo corria-lhe de feição e o 2-0 até poderia ter ocorrido mas acabaria por voltar a sair com queixas.





O avançado de 26 anos foi obrigado a dar o seu lugar a George Puscas, aos 38 minutos.Foi já fora das quatro linhas que viu os royals consentirem o empate caseiro aos 90'+2 minutos, por intermédio de Nick Powell.O Reading soma agora 49 pontos em 38 jornadas, no 14º lugar do Championship, mais cinco do que o Stoke City.