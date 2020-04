Lucas Moura defende Mourinho após polémico treino: «Só quer certificar-se que estamos em forma»

Deu que falar no Reino Unido o treino realizado ao ar livre por José Mourinho com a presença de alguns jogadores do Tottenham, mas para Lucas Moura a situação não foi nada de mais e não passou apenas de uma forma do técnico português se mostrar preocupado com o estado físico dos seus jogadores. À Sky Sports, o brasileiro elogiou a postura do treinador e deixou claro que a sua presença é positiva para o grupo neste momento de indefinição.





"Ele preocupa-se com a nossa forma física, adora futebol e treinar. Por isso quer ver toda a gente para se certificar que todos estão a fazer o possível para manter a forma. Mas é óbvio que ele se preocupa com a sua saúde e não me parece que tenha sido nada de grave. É muito profissional. O Mourinho vai para o centro de treinos todos os dias com a sua equipa técnica e todos os profissionais que nos dão os treinos. E vemos o empenho de todos na aplicação diariamente logo pelas 11 da manhã. É bom, é um bom momento para todos, normalmente as sessões de treino são duras, mas positivo, porque não sabemos quando vamos voltar", assumiu o brasileiro.