Lucas Moura: «É um dos melhores treinadores do Mundo, atualmente e talvez da história»

Lucas Moura, avançado brasileiro, foi titular na primeira equipa delineada por José Mourinho no comando técnico do Tottenham, e até marcou um golo na vitória por 3-2 frente ao West Ham. A chegada do treinador português é vista como uma boa oportunidade, por parte do brasileiro.





"Pode trazer muita coisa. É um dos melhores treinadores do Mundo, atualmente e talvez da história e, com certeza, que tem muitas coisas para nos ensinar e trazer para o clube. Temos de aproveitar ao máximo e tirar o máximo proveito. Para mim vai ser uma grande experiência e vou dar o meu melhor. Todos confiantes e otimistas, sabemos da nossa qualidade, temos grandes jogadores e as coisas vão melhorar", referiu em declarações à Sport TV.Sobre a vitória, Lucas Moura considerou essencial este regresso aos triunfos por parte dos Spurs. "Muito feliz por ter jogado e ajudado a equipa. Fazer um golo é sempre importante. Jogo muito importante para nós, não ganhávamos fora de casa há algum tempo. Três pontos importantes. Felizes por reencontrarmos o caminho das vitórias", destacou e, outra vez, sobre Mourinho acrescentou: "Tenho a certeza de que vai trazer muitas coisas boas para nós. Toda a gente sabe da sua qualidade e do seu histórico. Estamos confiantes e otimistas. Passo a passo, vamos trabalhando."