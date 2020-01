Lucas Moura obrigado a pedir desculpa aos vizinhos por 'guerra' na noite de Natal

O avançado brasileiro do Tottenham Lucas Moura foi obrigado a pedir desculpa aos vizinhos, depois de uma festa na noite de Natal, com fogo-de-artifício lançado já durante a madrugada.





Segundo escreve o 'The Sun', vários vizinhos do internacional brasileiro de 27 anos queixaram-se do barulho a horas impróprias, afirmando mesmo que foi "uma falta de consideração".De acordo com os testemunhos dos vizinhos de Lucas Moura, o fogo de artifício durou mais de uma hora: "A festa começou na noite de Natal. Por volta da uma da manhã começaram a lançar fogo-de-artifício sem parar, durante cerca de uma hora. Parecia um bombardeamento numa zona de guerra"."Chateia-me o facto que de ele achar simplesmente que pode fazer isto. Sabia que ia incomodar as pessoas, mas acho que lhe é indiferente", refere ainda um vizinho.Depois destes testemunhos, Lucas Moura tentou retratar-se: "Sinceramente, peço desculpa a todos os que se sentiram incomodados pelo fogo-de-artifício depois da meia-noite", afirmou.