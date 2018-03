Lukaku acusa jogadores do Manchester United de se esconderem

Romelu Lukaku era o rosto da deceção depois da, que resultou no afastamento dos reds da Liga dos Campeões, às mãos do Sevilha. E no final proferiu umas declarações polémicas, que garantiu depois terem sido mal interpretadas."Alguns jogadores fizeram as coisas mal, alguns esconderam-se. A deceção é tremenda porque começámos bem o jogo e depois permitimos que o Sevilha assumisse o controlo", sublinhou o avançado belga.Já esta quarta-feira, no Instagram, o jogador negou ter dito que alguns dos seus companheiros se esconderam em campo, afinal parece que se esconderam, mas foi no balneário."Nunca criticarei os meus companheiros. Esconder a cara no balneário quando se está chateado é normal... O resultado é terrível, mas nós somos o Manchester United e vamos dar a volta a isto, com o vosso apoio. Vem aí outro jogo e temos de começar a prepará-lo. Tenho 200 golos na carreira, mas chegou a altura de começar a ganhar alguns troféus... Há que trabalhar ainda mais", escreveu.