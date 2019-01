Luke Shaw gastou mais de 6.500 euros em prendas para os funcionários do United

Luke Shaw cumpriu a sua tradição e este ano voltou a ter um gesto de generosidade para com elementos do staff do Manchester United.Segundo relata a imprensa britânica, o lateral esquerdo dos red devils comprou 30 cabazes de Natal para oferecer aos funcionários do clube que durante toda a temporada acompanham os jogadores.O craque de 23 anos gastou mais de 6.500 euros, de acordo com o divulgado pelo 'Daily Mail'.Já no ano passado, Luke Shaw teve um gesto semelhante.Com a saída de José Mourinho do comando técnico do Manchester United, o lateral-esquerdo ganhou novo fôlego no clube, tendo sido titular nas vitórias dos últimos três jogos dos red devils, já com Solskjaer como treinador.