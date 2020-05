Luso-inglês Fábio Carvalho assina contrato profissional com o Fulham

O Fulham anunciou ter rubricado com Fábio Carvalho o primeiro contrato profissional na carreira do futebolista luso-inglês. O avançado tem apenas 17 anos e assinou até junho de 2022.





Os cottagers referem que o jovem jogador chegou à formação sub-18 com apenas 15 anos, tendo assinado em 2018 um contrato de formação. Carvalho começou a jogar a nível federado em Inglaterra já soma 29 internacionalizações pelas seleções jovens dos três leões."Sinto-me muito empolgado com a assinatura do meu primeiro contrato profissional com o clube. Sinto-me bem, mal posso estar para ver o que o futuro reserva e também em regressar aos relvados", declarou o jogador ao site do emblema inglês.