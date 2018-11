Luton rejeita meio milhão para se manter fiel aos seus valores

Quem olha para as camisolas das equipas da Premier League vê de tudo um pouco no que a patrocinadores principais diz respeito, entre companhias aéreas, seguradoras ou marcas de pneus, mas há um ramo de atividade que ganha praticamente de goleada a todos os outros: o mercado das apostas. Ao todo são nove de 20 equipas no campeonato principal, enquanto que no Championship são 17 em 24.Um domínio claro, muito por causa dos valores envolvidos, mas há quem não esteja disposto a seguir por este rumo, mesmo que isso signifique perder meio milhão de libras (565 mil euros). É o caso do Luton Town, o atual quinto colocado do terceiro escalão do futebol inglês, que como os escalões principais vive também 'preso' por este tipo de patrocínios."Não queremos promover o jogo excessivo através dos nossos adeptos e dos nossos jogadores. Não creio que seja despedido pela direção por rejeitar este tipo de receitas, porque acreditamos que isto faz parte dos nossos princípios. Não nos sentimos confortáveis em publicitar uma casa de apostas, a não ser que sejamos forçados a tal. Praticamente todos os anos recebemos uma oferta de uma casa, na ordem do meio milhão de libras, mas estou confortável com a decisão de o recusar", declarou Gary Sweet, CEO do emblema da League One, à BBC.