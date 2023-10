Má comunicação do VAR já deixou dois de castigo

Em Inglaterra não brincam nem demoram a tomar decisões. Menos de 24 horas depois de cometer um erro decisivo no Tottenham-Liverpool - invalidando um golo limpo aos reds - o VAR Darren England foi afastado do Nottingham-Brentford de ontem, no qual ia ser o quarto árbitro. Já o assistente do VAR, Dan Cook, foi substituído como auxiliar no Fulham-Chelsea (amanhã).

Entretanto, e depois de no final do jogo a Associação de Árbitros Profissionais ter reconhecido que houve um "significativo erro humano" no golo invalidado a Luis Díaz, ontem a imprensa revelou o que se passou. O erro terá acontecido por má interpretação de palavras na comunicação com o árbitro. Em 10 segundos o VAR avaliou bem o lance e avisou com um "check complete", ou seja, verificação feita, dando o lance como legal. No campo, o árbitro entendeu que o "check complete" era para a decisão dele, de invalidar o golo. Na altura o jogo estava 0-0 e com o Liverpool já reduzido a 10 homens, por expulsão de Curtis Jones. Depois, o Tottenham acabou por vencer 2-1, com um autogolo de Matip, aos 90’+6.

O Nottingham-Brentford, com Vlachodimos no banco dos da casa, terminou 1-1, com dois golos de cabeça.