Mãe de Rúben Dias recorda ao infância do central: «As bolas voavam para dentro da cozinha»

O jornal inglês 'The Sun' falou com os pais de Rúben Dias, que recordaram alguns episódios da infância do agora central do Manchester City na Amadora. Rúben e o irmão, recorda a mãe, jogavam futebol em casa, no corredor.





"A primeira vez que o Rúben e o irmão andaram aos pontapés a uma bola foi em casa e o estádio era o corredor do nosso apartamento", recorda a mãe, Bernardette. "Havia um quarto numa ponta e a cozinha na outra, as portas eram as balizas. Podem imaginar as bolas que voavam para dentro da cozinha, partiram-se algumas coisas enquanto um deles gritava 'goooolo'!""Era uma loucura, mas eu tinha de sorrir porque sabia que eles estavam a divertir-se. É isso que queremos para os nosso filhos", acrescentou a mãe de Rúben Dias, lembrando que o futebol era a principal modalidade, mas que os filhos também praticavam natação e karaté, "o que lhes deu muita confiança e ensinou-os a liderar".O pai, João, lembrou os tempos em que jogava com eles na rua. "Quando eram pequenos passei muito tempo a jogar futebol com eles, mas não demorou muito a que ambos ficassem mais fortes do que eu. Isso fez com que eu tivesse de pensar em outras formas de melhorar as suas capacidades. O Rúben sempre teve o desejo de jogar futebol. Mesmo que estivesse a chover ele dizia 'vamos jogar mais um bocadinho'. Tinha uma personalidade forte", recordou."Fiquei muito feliz quando ele foi para o Benfica porque é o meu clube desde criança. Ele sempre foi muito determinado em dar o seu melhor em tudo e foi isso que o conduziu até aqui", sublinhou.O irmão de Rúben Dias, Ivan Dias, é dois anos mais velho, joga no Oriental e também é defesa central.