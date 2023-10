Maguire defende Henderson: «Verdadeiros adeptos não assobiam jogadores»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Harry Maguire, central do Manchester United, anda 'confiançudo'. Depois de destacar em conferência de imprensa que não está a gostar da pouca utilização a que tem sido sujeito por parte do treinador holandês Erik ten Hag, voltou à carga para criticar... os adeptos ingleses.

Depois dos seguidores ingleses terem assobiado Jordan Henderson, capitão de Inglaterra, no encontro amigável frente à Austrália (1-0), em pleno Wembley, devido à transferência do médio para o futebol árabe, algo que consideraram uma traição, Maguire colocou-se ao lado do companheiro. E não foi nada meigo...

"Verdadeiros adeptos ingleses não assobiam jogadores. Não assobiam jogadores que dedicaram a sua vida ao futebol e que fazem tudo aquilo que podem para que este país tenha boas memórias e momentos especiais para eles e para as suas famílias", iniciou.

"Conheço um monte de jogadores de topo e conheço muitos adeptos inlgeses que estiveram comigo desde o meu início de carreira. Eles estão comigo e apoiam-me e estão também ao lado do Jordan Henderson. Ouves muitos aplausos e alguns assobios, mas esses assobios não são de adeptos ingleses", rematou.