Maguire e o impacto de Bruno Fernandes no United: «É um líder e quer vencer tudo»

Antes da paragem competitiva por força da pandemia do novo coronavírus o Manchester United construiu uma sequência de 11 jogos consecutivos sem perder em todas as provas (8 vitórias e 3 empates) com destaque para os triunfos em casa do Chelsea e no dérbi de Manchester diante do City, ambos para a Premier League, que deixaram os red devils no quinto lugar e a três pontos da zona de acesso à Liga dos Campeões.





E Bruno Fernandes teve um papel decisivo nessa série de invencibilidade. Desde que aterrou em Manchester no final de janeiro tomou conta do meio-campo ofensivo da equipa de Solskjaer e em 9 jogos anotou 5 golos e 4 assistências. Mas a preponderância do internacional português vai muito para lá do que se passa dentro das quatro linhas e o capitão dos red devils, Harry Maguire, reconheceu isso mesmo numa entrevista com Gary Neville para a 'Sky Sports'."Ele tem sido brilhante desde que chegou. Dentro e fora do campo, durante os treinos... É um líder e quer vencer. Tudo o que ele faz, ele quer vencer. E pode dizer-se que ele foi educado com essa atitude. Ele deu maior vigor e criatividade ao nosso meio-campo, algo que tu e os adeptos do United disseram que perdemos ao longo dos últimos anos", referiu o defesa internacional inglês.Apesar de já estar rendido a Bruno Fernandes, Maguire não tem dúvidas de que o médio português ainda vai melhorar e dar muitas alegrias ao Manchester United. "É apenas um começo. Há muitos aspetos no jogo dele que eu tenho a certeza de que ele quererá e vai conseguir melhorar. Acredito que vai melhorar e conseguir grandes coisas para este clubes", vaticinou o defesa, que chegou a Old Trafford no início da época proveniente do Leicester.