Mais de 800 camisolas e um adeus até sempre: o arrepiante tributo a um ex-futebolista amador

É sempre difícil dizer adeus a um ente querido. Esta quarta-feira, Tom Sinnott prestou um último adeus ao irmão Jordan Sinnott, ex-jogador dos Matlock Town, que faleceu no passado dia 25 de janeiro após uma rixa em Nottinghamshire, na noite em que assinou o primeiro hat-trick da carreira.





Tom decidiu prestar uma última homenagem ao irmão e pediu que fossem enviadas para o funeral do irmão, com o nome "Sinnot" e o número 25 nas costas - o mesmo que o irmão enveredava na camisola. Esta quarta-feira, na cerimónia que ocorreu em Valley Parade, em Bradford, surgiram 826 camisolas, oriundas de 29 diferentes países, transportadas com a ajuda de Steven Gerrard, antigo jogador do Liverpool e atual treinador do Rangers, e de Gareth Southgate, atual selecionador de Inglaterra, que também participaram com uma camisola cada.Momentos mais tarde, os Matlock Town deixaram uma mensagem ao seu antigo jogador. "Não eras apenas um jogador de futebol, eras o nosso amigo e o nosso irmão. Proporcionaste-nos memórias incríveis e marcaste o teu primeiro hat-trick da carreira no teu último jogo pelo clube. Descansa em paz Jordan, nós amamos-te, sentimos a tua falta e nunca nos vamos esquecer de ti".