Mais quatro jogos adiados na Premier League por causa da Covid-19

A Premier League continua a sentir os efeitos da Covid-19. No dia em que já tinha sido adiado o encontro entre Leicester e Tottenham, inicialmente marcado para esta quinta-feira, foi também anunciado que outros quatro encontros irão ser adiados para outra data por conta de surtos do coronavírus nas equipas em causa. Os jogos afetados são: Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace e West Ham United-Norwich City, de sábado, e o Everton-Leicester, de domingo. Estes quatro encontros juntam-se ao Man. United-Brighton, que também já tinha sido afetado.Desta forma, a ronda do fim de semana fica com apenas cinco encontros, mas é provável que outras partidas sejam afetadas, já que nas últimas horas se soube da existência de vários jogadores que testaram positivo: três do Liverpool (Virgil van Dijk, Fabinho e Curtis Jones) e quatro do Chelsea (Romelu Lukaku, Callum Hudson-Odoi, Timo Werner e Ben Chilwell). Estes jogadores ficarão de fora dos jogos desta noite, diante do Newcastle e Everton, respetivamente, mas também os dos próximos dias.