'Mais valia estar quieto': Matt Le Tissier choca britânicos com 'tweet' sobre Anne Frank

Matt Le Tissier foi um dos grandes jogadores ingleses e ainda hoje é muito respeitado pelos adeptos das Ilhas Britânicas. Contudo, meteu a 'pata na poça' e logo por um assunto que não está relacionado com o desporto-rei.

Numa altura em que a pandemia centra atenções por todo o mundo, o antigo médio foi ao limite, comparando o uso de máscara com... o Holocausto.

Le Tissier Le Tissier

No Twitter, Le Tissier colocou uma imagem da popular Anne Frank com a seguinte inscrição: "Lembrem-se disto. As pessoas que esconderam Anne Frank estavam a violar a Lei. E as pessoas que a mataram estavam a cumpri-la."

Le Tissier, de 51 anos, é contra a utilização de máscara e logo que fez esta publicação foi 'destruído' ans redes sociais, algo que o obrigou a um retratamento público: "Peço desculpa pelo meu mais recente tweet."