Man. City-Everton: Mahrez 'partiu a loiça toda' e Haaland encostou para o fundo das redes

Erling Haaland (quem mais) abriu este sábado o marcador do Manchester City-Everton... mas o grande mérito de toda a jogada que acaba por resultar no primeiro golo do jogo é de Mahrez. O criativo argelino partiu a loiça toda desde a direita, deixou um adversário completamente atordoado e entregou para o centro da grande área adversária. O 'gigante' norueguês só teve de encostar para o fundo das redes.