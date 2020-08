Man. City quer renovar o contrato de Guardiola

A época abaixo das expectativas do Manchester City não deve impedir a direção do clube de dar um voto de confiança a Pep Guardiola. Segundo a imprensa inglesa, a cúpula diretiva do emblema britânico perspetiva apresentar uma proposta de renovação do contrato ao espanhol, de 49 anos, por forma a segurá-lo mais alguns anos no banco do clube.

O atual vínculo de Pep Guardiola com o emblema de Manchester é válido até 30 de junho de 2021. Depois de o técnico ter recebido várias críticas na sequência da eliminação diante do Lyon, a contar para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, o Manchester City pretende transmitir-lhe confiança e crê que um acordo no que diz respeito à renovação terminará com qualquer tipo de especulação em torno do futuro.

A imprensa inglesa tem vindo a equacionar a hipótese de Pep Guardiola regressar ao Barcelona, no caso de não prosseguir em Manchester, cenário esse entretanto desmentido categoricamente pelo agente do treinador. “Sim! Guardiola vai ficar no City... a 100 por cento! O Barcelona? Atualmente, é impossível!”, frisou Orobitg ao portal Goal.