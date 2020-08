Man. United e Wolverhampton disputam Idrissa Gueye

Idrissa Gana Gueye, médio senegalês de 30 anos do PSG, pode estar de regresso à Premier League, tendo passado apenas uma temporada em França. No verão de 2019, o jogador trocou o Everton, após três anos ao serviço dos Toffees, pelos campeões franceses a troco de 35 milhões de euros.





Agora, aparentemente, não está nos planos de Thomas Tuchel, técnico parisiense, para a próxima temporada e, por isso, está no mercado. Segundo as informações da imprensa britânica, Manchester United e Wolverhampton, orientado pelo português Nuno Espírito Santo, estão em luta acesa para garantir a contratação do médio. O PSG pretende, no mínimo, reaver o dinheiro investido, mas o médio até pode sair por valor mais baixo que os 35 milhões.Idrissa Gueye somou 33 jogos, em todas as competições, pelo PSG esta temporada e apontou apenas um golo. A sua capacidade de trabalho e a dimensão física que dá ao meio-campo das equipas que incorpora são pontos fortes para não faltarem interessados na sua contratação.Sabendo que já mostrou o que vale na Premier League, Red Devils e Wolves pretendem assegurar o jogador para a próxima época desportiva.