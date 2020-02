Man. United vai apresentar queixa contra o 'The Sun': «Receberam um aviso prévio do ataque»

O Manchester United anunciou esta sexta-feira a decisão de apresentar uma queixa formal contra o jornal 'The Sun' junto da Independent Press Standards Organisation (IPSO), por considerar que o tablóide inglês terá sido avisado antecipadamente do ataque feito à casa de Ed Woodward nos últimos dias de janeiro.





"O clube acredita que o 'The Sun' recebeu um aviso prévio do ataque planeado, o qual incluiu provocou estragos e intenção de intimidar, e que o jornalista em causa esteve presente no momento do mesmo. A qualidade das imagens que acompanham a história indicam até que um fotógrafo estava também presente", escrevem os red devils em comunicado, no qual acusam o jornalista de ter falhado no "seu papel básico de membro responsável da sociedade a não reportar um crime", mas também de ter "encorajado e recompensado os atacantes com a sua presença".Os red devils assumem que a decisão de apresenta queixa "não foi tomada de ânimo leve" e que apenas foi tomada por entenderem que o sucedido foi uma clara violação do código deontológico.Lembre-se que o ataque à casa de Ed Woodward, o vicepresidente executivo dos red devils, foi um dos recentes atos de insatisfação apresentados pelos adeptos do Manchester United, cada vez menos pacientes com a falta de resultados desportivos da equipa.