Manchester City anuncia novo adjunto de Pep Guardiola

Depois de perder Mike Arteta, que decidiu aventurar-se como treinador principal no Arsenal, Pep Guardiola tem um novo adjunto no Manchester City. Juan Manuel Lillo, de 54 anos, foi esta terça-feira oficializado como novo membro da equipa técnica dos citizens e vai passar a trabalhar de perto com os jogadores portugueses Bernardo Silva e João Cancelo.





We're delighted to announce that Juan Manuel Lillo has joined Pep Guardiola’s backroom staff as assistant coach ?

O espanhol chega a Inglaterra proveniente da China, depois de ter conquistado o título da 2.ª divisão pelo Qingdao Huanghai e assegurado a subida à Superliga daquele país asiático. Antes, trabalhou no Japão ao serviço do Vissel Kobe, mas realizou quase toda a carreira em clubes espanhóis.Lillo também passou pela Colômbia (Atlético Nacional e Millonarios) e foi o último treinador de Pep Guardiola como jogador, na temporada 2005/2006, ao serviço do Dorados de Sinaloa, no México.