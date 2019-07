Manchester City atento a Dani Alves para eventual saída de Danilo

Dani Alves está na mira do Manchester City, segundo avança esta sexta-feira o 'Daily Mail'.O lateral-direito, de 36 anos, está livre depois de ter terminado contrato com o Paris Saint-Germain e procura agora uma nova aventura no futebol europeu para dar continuidade a uma carreira recheada de títulos. Nesse aspeto, assinar pelo City faria sentido. De resto, caso Alves aterre no Etihad vai reencontrar Pep Guardiola, que o orientou no Barcelona.No entanto, para que tudo isto seja possível, é necessário que Danilo abandone o clube. O lateral tem mercado, com Inter e Juventus à cabeça, mas até ao momento é jogador dos cityzens, pelo que Dani Alves tem de esperar.Recorde-se que Dani Alves esteve muito perto de assinar pelo City em 2017, quando deixou a Juventus. Mas o PSG acabou por garantir o jogador num autêntico golpe de teatro que abriu as portas, ironicamente, a... Danilo.