Manchester City avança para os 'quartos' da Taça da Liga com bis de Brahim Diaz

O Manchester City está nos quartos de final da Taça da Liga depois de vencer o Fulham por 2-0. O jovem espanhol Brahim Diaz foi a grande figura do encontro ao apontar os dois golos dos citizens.Tapado por vários craques na sua posição, o extremo de 19 anos aproveitou a chance que lhe foi concedida, marcou aos 18' e aos 65' e deu a vitória à equipa de Pep Guardiola, que aproveitou o jogo para dar minutos aos jogadores menos utilizados.Brahim Diaz está em final de contrato com o Manchester City e, no final do jogo, Pep Guardiola falou sobre a vontade de manter o jogador: "Ele sabe o desejo que temos para os jovens. Queremos protegê-lo e ajudá-lo como todos os jogadores da academia, mas no final são os agentes e a família que decidem. É difícil ter minutos quando compete com Sterling, Sané, Mahrez e Bernardo e ele sabia disso desde o início da época, mas quis ficar e estamos contentes que ele esteja aqui. Faremos de tudo para que fique", afirmou o técnico no final da partida.Os citizens vão agora defrontar o vencedor da partida entre Leicester City e Southampton.