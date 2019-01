Manchester City 'despacha' Burton com goleada por 9-0

O Manchester City alcançou esta quarta-feira uma daquelas vitórias dignas do século passado, ao despachar o Burton Albion, da League One, por incríveis 9-0. Um resultado pouco visto nos tempos recentes, que permitiu aos citizens deixarem praticamente selado o apuramento para a final da Taça da Liga, até porque certamente ninguém esperará que o conjunto do terceiro escalão consiga reverter uma derrota desta dimensão na segunda mão.Num jogo com um verdadeiro recital ofensivo, a grande figura do Manchester City foi o brasileiro Gabriel Jesus, autor de quatro dos nove golos da equipa de Pep Guardiola, aos 30', 34', 57' e 65'. Marcaram ainda Kevin De Bruyne (5'), Zinchenko (37') Phil Foden (62'), Kyle Walker (70') e Riyad Mahrez (83'), este último com assistência de Bernardo Silva, que foi apenas lançado em jogo aos 66 minutos.Consulte o direto do jogo