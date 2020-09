Manchester City divulga caso de Covid-19 a poucas horas de defrontar o Wolverhampton

O Manchester City informou esta segunda-feira que Ilkay Gundogan testou positivo à Covid-19 e que já se encontra em isolamento.





A notícia de um caso positivo no plantel às ordens de Pep Guardiola chega no dia em que os citizens tem agendado o jogo de arranque na nova temporada frente ao Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo.O internacional alemão já "está em isolamento e irá cumprir a quarentena de 10 dias de acordo com o protocolo da Premier league e do governo britânico", refere o comunicado divulgado.