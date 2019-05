Manchester City é o clube com plantel mais valioso do mundo

Estes são os clubes mais valiosos do Mundo: Benfica é o único representante português



Estes são os clubes mais valiosos do Mundo: Benfica é o único representante português

O Manchester City, que se sagrou campeão inglês, é o clube com o plantel mais valioso do mundo, segundo um estudo elaborado pela consultora KPMG. Os jogadores dos citizens somam um total de 1.182 milhões de euros.A listagem da KPMG dos 16 plantéis de futebol mais valiosos do mundo é liderado pelo clube onde alinha o internacional português Bernardo Silva. O valor médio por jogador no City é de 49,3 milhões de euros e a média de idades do plantel é de 27,2 anos.Atrás do clube inglês surge o Barcelona, com um plantel avaliado em 1.111 milhões de euros e um valor médio por jogador de 48,3 milhões de euros.Segue-se o Liverpool, com um valor de 1.038 milhões de euros.O Real Madrid, com um plantel avaliado em 958 milhões de euros, ocupa a quarta posição, à frente do Paris Saint-Germain (906 milhões).Ainda no "top 10" encontram-se o Tottenham (876 milhões), Manchester United (846 milhões), Chelsea (842 milhões), Atlético Madrid (840 milhões) e Juventus, onde alinha Cristiano Ronaldo, com um valor de 788 milhões de euros.Não há qualquer clube português entre os 16 plantéis mais valiosos. A lista inclui seis clubes ingleses, quatro italianos, três espanhóis, dois alemães e um francês.