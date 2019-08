Manchester City escapa a sanção devido a transferências de menores

O Manchester City foi multado em 380 mil dólares (340 mil euros) pela FIFA devido a irregularidades na contratação de jogadores menores de idade, segundo comunicou esta terça-feira o organismo que regula o futebol mundial. Uma sanção monetária que acaba por ser um mal-menor para os citizens, que desta forma escapam a uma eventual proibição de inscrever jogadores, como sucedera em fevereiro ao Chelsea.





De acordo com a FIFA, esta decisão do Comité Disciplinar deveu-se em parte ao facto de o Manchester City "ter aceite as suas responsabilidades", algo que acabou por reduzir a sanção aplicada.