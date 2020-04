Manchester City garante jovem Kluiverth Aguillar para maio... de 2021

O defesa peruano Kluiverth Aguillar vai transferir-se para Manchester City, bicampeão inglês de futebol, em maio de 2021, quando completar 18 anos, anunciou este domingo o Alianza Lima, atual clube do jovem jogador.

O Manchester City, clube no qual alinham os portugueses Bernardo Silva e João Cancelo, adquirirá os direitos sobre o jogador em 05 de maio do próximo ano, ficando o Alianza Lima com uma percentagem sobre uma futura venda.

"Ir para o City é algo demasiado grande na minha carreira. Estou feliz por terem colocado os olhos em mim. É um clube com um treinador, jogadores e adeptos incríveis. A minha primeira meta é chegar à equipa principal", afirmou Aguillar, que se estreou como profissional em novembro do ano passado.

A diretora geral do clube, Kattia Bohorguez, considerou que "Kluiverth é um exemplo para todos os jogadores peruanos" e referiu que este é o primeiro negócio entre o Alianza Lima e um clube da liga inglesa.

Kattia Bohorguez lembrou, no entanto, outros jogadores que se transferiram para a Europa depois de terem alinhado pelo Alianza Lima, entre os quais André Carrilo, que representou o Sporting e o Benfica, Jefferson Farfán e Claudio Pizarro.