Manchester City goleia West Ham e está na final do troféu Premier League da Ásia

O Manchester City goleou esta quarta-feira o West Ham por 4-1, em jogo das meias-finais do troféu Premier League da Ásia. O encontro foi disputado em Nanjing, na China.Os hammers até foram os primeiros a marcar, através de um penálti convertido por Mark Noble aos 26 minutos. Contudo, a resposta dos citizens resultou em reviravolta ainda antes do intervalo. David Silva empatou aos 33' e Nmecha, também de penálti, fez o 2-1 aos 36 minutos.Na segunda parte, e já com Bernardo Silva em campo, a figura foi Raheem Sterling, que bisou no jogo (59 e 72 minutos).Assim sendo, o Manchester City jogará no sábado a final do troféu Premier League da Ásia frente ao Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo. Já o West Ham defrontará o Newcastle no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar.