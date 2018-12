Manchester City pode ser excluído da Liga dos Campeões

O Manchester City corre sérios riscos de ser excluído da Liga dos Campeões na próxima época. A UEFA suspeita que o campeão inglês não cumpriu as regras do fair play financeiro e abriu uma investigação, depois de o Football Leaks ter revelado, através da revista alemã Der Spiegel, que os citizens - com supostos contratos publicitários - contornaram as regras que limitam a quantidade de dinheiro que os donos podem investir nos clubes.Num encontro do comité executivo da UEFA, que teve lugar em Dublin, na Irlanda, o presidente Aleksander Ceferin terá dito que esta investigação é "um caso concreto", cujo desfecho "será conhecido em breve".Segundo o jornal inglês 'The Guardian', os responsáveis da UEFA acreditam que uma das principais regras do organismo podem ter sido violadas e a sanção desportiva pode ser a única resposta possível se o City for dado como culpado.Os campeões da Premier League já estiveram na mira da UEFA por causa do fair play financeiro em 2014, mas na altura a questão resolveu-se com o pagamento de uma multa de 20 milhões de euros. Só que o Football Leaks revelou que a sanção foi mínima, dando conta de várias reuniões secretas de funcionários da UEFA e responsáveis do Manchester City. A UEFA teria permitido ao City iludir o controlo financeiro com a entrada de 2.700 milhões de euros.Recorde-se que o PSG passa por uma investigação similar. A UEFA desconfia dos contratos de patrocínio do campeão francês relativos à temporada de 2016/17.