Manchester City promete mão pesada para adeptos que insultaram Fred

O Manchester City emitiu este sábado um comunicado na sequência do vídeo que circula na internet, que mostra Fred a serquando se preparava para marcar um canto no jogo que o. Um indivíduo aparece ainda a fazer gestos considerados racistas e o clube promete mão pesada, pois tem "uma política de tolerância zero" relativamente a situações desta natureza."O Manchester City teve conhecimento de um vídeo que anda a circular na internet em que um adepto aparece a fazer gestos racistas durante a segunda parte do jogo desta noite com o Manchester Unied.Responsáveis do clube estão a trabalhar com a polícia de Manchester no sentido de ajudar a identificar os indivíduos em causa e ajudar no que for necessário.O clube está também a cooperar com a polícia no que diz respeito aos objetos que foram hoje atirados para o relvado.O Manchester City tem uma política de tolerância zero no que diz respeito a discriminação de qualquer tipo e, quem for considerado culpado de abuso racial, será banido do clube para sempre."