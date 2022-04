Manchester City promove festejos do título alcançado nos descontos e revela estátua de Agüero

O Manchester City revelou esta quarta-feira que vai organizar festejos para celebrar o 10º aniversário do primeiro título inglês da história do clube, alcançado em 2011/12, e de forma memorável. As 'Celebrações 93:20', como os citizens lhe chamam em alusão ao segundo do golo decisivo na última jornada, vão contar com a presença de duas mil pessoas.No evento, irão marcar presença vários jogadores e antigos jogadores, que fizeram parte do plantel campeão há uma década, com a possibilidade de os adeptos tirarem fotos e conseguirem autógrafos.Entre os presentes, estará, claro, o homem do título: Kun Agüero. O argentino fez o golo que assegurou o triunfo no jogo aos citizens, com reviravolta diante do Queens Park Rangers (3-2), que precipitou uma festa como existiram poucas nos mais de 100 anos de futebol inglês. O já retirado futebolista verá a luz à estátua que nascerá junto ao Estádio Etihad e que se juntará às já existentes de David Silva e Vicent Kompany.