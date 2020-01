Manchester City quase contratava Messi... por engano

Garry Cook, antigo dirigente do Manchester City, contou numa entrevista ao site 'The Athletic' que os citizens estiveram próximos de contratar Lionel Messi em 2008, por engano.





Numa reunião na qual estavam Cook e Paul Aldrige (outro dirigente do clube), Pairoj Piempongsant, braço direito de Thaksin Shinawatra (coproprietário do City) falou com os outros dois pelo telefone e disse "Pairoj, tens de me dizer o que temos de fazer, isto está fora de controlo". Só que em inglês ele dizia "very messy, it's getting messy"."Nós entendemos 'temos de trazer o Messi'", contou Cook. "O Paul dizia-me depois 'Garry, isso é uma confusão. Não sei o que estamos a fazer aqui'. Ao que eu respondi 'vamos fazer a oferta e ver o que acontece'."Assim, Cook e Aldrige fizeram aquilo que o chefe supostamente lhes pedira e ofereceram 81 milhões de euros ao Barcelona pelo astro argentino. Se o negócio tivesse avançado teria sido a transferência mais cara de sempre, à altura."No dia seguinte ligou-me o Dave Richards, da Premier League. 'Garry, ofereceste 70 milhões de libras pelo Messi? Estás louco?'", contou Cook.O próprio Barcelona tinha achado a oferta exagerada e entrara, por isso, em contacto com a Premier League para confirmar a veracidade da proposta.Messi não foi contratado mas nesse ano o Manchester City gastou 157 milhões de euros em 22 jogadores.