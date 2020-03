Manchester City quer garantir novo talento do Borussia Dortmund

Depois de Yan Couto, jovem lateral-brasileiro do Coribita, agora pode seguir-se Nnamdi Collins, defesa-central do Borussia Dortmund de somente 16 anos. De acordo com os alemães do 'Bild', o internacional jovem germânico - tem dupla nacionalidade, fruto da ascendência nigeriana - poderá custar aos cofres dos citizens cerca de 2 milhões de euros e marca uma nova abordagem da formação inglesa no mercado, apostando em jovens talentos.





De acordo com a imprensa inglesa, o Chelsea também estava na corrida pelo central alemão, que pelos sub-17 do Borussia Dortmund cumpriu 20 jogos, tendo apontado 4 golos.